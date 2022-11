Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan onderzoek naar DWDD

Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan het onderzoek dat de NPO laat uitvoeren naar de werkomstandigheden bij het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD). Dat laat zijn woordvoerder weten.

De NPO maakte afgelopen week bekend dat een externe partij daar onafhankelijk onderzoek naar gaat doen. DWDD werd in 2020 voor het laatst uitgezonden. Ook komt er een actieplan waarin de NPO en de verschillende omroepen samen bepalen wat nodig is om een veilige werkomgeving te creëren.

Oud-presentator Van Nieuwkerk raakte vorige week in opspraak na een publicatie in de Volkskrant. Hierin kwam naar voren dat Van Nieuwkerk en een aantal eindredacteuren zich bij het tv-programma jarenlang schuldig hadden gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en dat de leiding van de omroep niet ingreep ondanks meldingen daarover.

Banden verbroken

De NPO blijft opdrachtgever van het onderzoek, ondanks kritiek van toezichthouder Commissariaat van de Media dat dit kan leiden tot vragen over de onafhankelijkheid. Dit heeft te maken met rol van NPO-directeur Frans Klein. Hij was eerder als mediadirecteur van BNNVARA betrokken bij DWDD. Klein heeft in afwachting van het onderzoek tijdelijk zijn taken neergelegd.

Van Nieuwkerk verbrak deze week zijn banden met BNNVARA. De omroep heeft alle oud-medewerkers van DWDD hulp aangeboden.