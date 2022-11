Hoekstra: bij nieuwe vluchtelingenstroom opnieuw Oekraïners opvangen

Als Oekraïners weer massaal op vlucht staan, zal Nederland ze opnieuw opvangen. Dat zei minister Hoekstra vanmorgen voor aanvang van de ministerraad. "Wij hebben altijd gezegd dat we voor opvang in de eigen regio zijn en dit is onze regio."

De minister van Buitenlandse Zaken vindt de Russische raketaanvallen op elektriciteitsvoorzieningen "ronduit schandalig. Dit betekent dat Poetin het echt gemunt heeft op de burgerbevolking."

Hoekstra wijst erop dat veel landen voor opvang hebben gezorgd in eerdere fases van de oorlog, waaronder Nederland. "Ik vind dat we dat opnieuw moeten doen."

'Buitencategorie'

De minister wil niet toegeven aan Poetin, die volgens hem een wig wil drijven tussen en in Europese landen door een vluchtelingenstroom op gang te brengen. "Laten we hem dat niet gunnen."

Dat vraag of Nederland Oekraïners opvangt, staat volgens hem los van de migratiediscussie die in de politiek wordt gevoerd. "Volgens mij leeft breed in de samenleving en ook bij het kabinet dat dit iets is van de buitencategorie. Dat we daarnaast meer grip moeten krijgen op migratie, is evident en daar zijn we over in gesprek. Maar ik zou die twee dingen echt uit elkaar willen trekken."

Overigens wil Hoekstra om te beginnen vooral doorgaan met het leveren van praktische dingen aan Oekraïne, waarmee de burgers geholpen kunnen worden om de winter door te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om generatoren en warme dekens.