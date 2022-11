Honderden aangiftes tegen man die autobanden lek steekt

De politie heeft sinds vorige week honderden aangiftes binnengekregen van lek gestoken autobanden in Zuid-Holland. Het zou gaan om het werk van één man, vermoedt de politie.

Gisteravond sloeg de bandenprikker opnieuw toe in Capelle aan den IJssel. Volgens de regionale omroep Rijnmond werd er door agenten in burger tevergeefs naar de man gezocht. Gisteren maakte de burgemeester al bekend dat er in drie wijken preventief gefouilleerd mag worden in de zoektocht naar de bandenprikker.

Volgens de politie begon man zijn reeks vernielingen in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 november in de Krimpenerwaard. Tientallen autobanden werden kapot gestoken. Een dag later sloeg de man opnieuw toe in Capelle aan den IJssel. Gisteren was het daar weer raak.

Stuk band overdragen aan politie

De man werd op beeld vastgelegd terwijl hij een fiets stal van een boer in Krimpen aan den Lek. Beelden van de bandenprikker zijn al door de politie gedeeld, maar nog zonder resultaat.

"We verzoeken iedereen die de banden van hun auto laat vervangen om bij de garage een stuk uit de band te laten snijden ter hoogte van het prikpunt en dit stuk over te dragen aan de politie. Dit kan ons helpen bij ons onderzoek", schrijft de politie op Facebook.

Het is niet de eerste keer dat een seriebandenprikker in deze regio te werk gaat, meldt Omroep West. In 2016 werd de Westlandse bandenprikker Quentin S. veroordeeld tot zestien maanden celstraf voor het lekprikken van meer dan 300 autobanden.