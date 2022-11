Vanavond op tv: Stikstofplannen kabinet • Taiwan voelt toenemende dreiging China

Het was al moeilijk om vergunningen af te geven aan bouwprojecten die stikstof uitstoten, maar sinds de hoogste bestuursrechter begin deze maand een streep zette door de bouwvrijstelling ligt de vergunningverlening vrijwel stil. Ook is het kabinet van plan de meest vervuilende veehouderijen een aanbod te doen om met hun bedrijf te stoppen. Daar staat een stopbonus tegenover. Boeren krijgen 120 procent van de marktwaarde vergoed. Vanavond de reacties, de gevolgen en het laatste nieuws.

Het kabinet komt vandaag met de plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Boeren, bouwers, natuurbeschermers en provincies kijken daar vol spanning naar uit. De plannen hebben invloed op wat er voor hen mogelijk is in Nederland.

Taiwan voelt de dreiging van China

In Taiwan voelen ze de toenemende dreiging van China: er is de onophoudelijke druk van het Chinese leger dat sinds afgelopen zomer nog nadrukkelijker aan de poort rammelt. Grenzen op zee en in de lucht zijn niet langer heilig. In de visie van China is Taiwan een afvallige Chinese provincie. De internationale gemeenschap volgt de ontwikkelingen en neemt stelling door het sturen van parlementaire delegaties.

Morgen zijn er regionale verkiezingen in Taiwan. Het gaat over lokale thema's, maar de gespannen relatie met China is nooit ver weg. Correspondent Sjoerd den Daas doet verslag vanaf de Matsu-eilandjes - de Taiwanese frontlinie - en spreekt met de Taiwanese minister van buitenlandse zaken Joseph Wu.