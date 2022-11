Hooggerechtshof Canada: politie mag pedoseksueel 'lokken' met online advertenties

De politie van de Canadese provincie Ontario mag online fictieve seksadvertenties inzetten om pedoseksuelen te kunnen arresteren, heeft het Hooggerechtshof bepaald. De uitspraak volgt nadat vier mensen uit de provincie Ontario in beroep waren gegaan tegen hun veroordeling, meldt CBC News.

De politie van de regio York deed zich tijdens een undercoveronderzoek tussen 2014 en 2017 voor als escorts op een advertentiewebsite. De politie vermoedde dat er op dat platform ook advertenties stonden waarbij kinderen werden uitgebuit.

In de advertenties deden undercoveragenten zich voor als een 18-jarige vrouw, maar zodra de seksafspraak was gemaakt, vertelde een undercoveragent vervolgens dat ze eigenlijk minderjarig was. Mannen die zeiden toch seks te willen hebben, werden naar een hotelkamer verwezen. Wanneer ze daar naarbinnen gingen, werden ze gearresteerd.

In totaal werden tijdens deze operatie 104 mannen gearresteerd. Zij waren tussen de 18 en 71 jaar oud. Het was de eerste keer dat de politie in Ontario op deze manier handelde.

Volgens de advocaten van een aantal gearresteerden was het onderzoek te breed opgezet doordat het op een hele website gericht was en niet alleen op de mensen die minderjarigen zochten voor seksuele diensten. Het Hooggerechtshof ging hier niet in mee omdat de advertenties stonden op een deel van de website dat vooral gericht was op mensen die seks wilden hebben met zeer jonge mensen.

De uitspraak betekent niet dat de politie nu op alle websites zonder meer dezelfde methode mag toepassen, maar kan wel een precedent scheppen voor toekomstige zaken in Canada. Het Hooggerechtshof stelde dat er weinig andere methodes voor agenten zijn om dit soort zedendelinquenten op te pakken, maar benadrukte tegelijkertijd dat de politie voorzichtig te werk moet gaan. Dat vindt ook The Canadian Civil Liberties Association, een actiegroep die vreest dat de politie nu ook op grotere online platforms onderzoeken gaat doen en daarmee inbreuk maakt op de privacy van onschuldigen.