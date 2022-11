'Oranje-scout' Ultee: 'Ecuador stug en vervelend, maar met groot gat op middenveld'

Sjors Ultee, de kersverse trainer van SC Cambuur, is tijdens het WK voetbalanalyticus voor de NOS. Hij neemt op wedstrijddagen van het Nederlands elftal de tegenstander onder de loep op NOS.nl en in de NOS-app, zodat we goed voorbereid kunnen kijken.

Ecuador is om 17.00 uur de tweede WK-tegenstander van het Nederlands elftal. De Zuid-Amerikanen waren in hun eerste duel met 2-0 te sterk voor Qatar, en ook Oranje won zijn eerste wedstrijd tegen Senegal met 2-0. Wat staat de mannen van Louis van Gaal vanmiddag te wachten? Sjors Ultee heeft wel een idee.

We hebben Ecuador al in actie gezien tegen Qatar. Wat viel je op? "Ecuador staat bekend als een ploeg die heel goed in de counter is, met veel snelheid, echt een stugge ploeg. Tegen Qatar was het een open wedstrijd. Qatar speelde gek genoeg een beetje hetzelfde systeem als Nederland, maar daarmee houdt elke vergelijking verder wel op, want Nederland is veel sterker."

Sjors Ultee - ANP

"De bondcoach van Ecuador heeft het systeem wel een beetje veranderd. Voorheen speelde Ecuador altijd 4-3-3, maar tegen Qatar speelden ze voor het eerst met twee spitsen. Dat ging best leuk." "Wat verder opvalt, is dat Ecuador heel vaak de nul houdt. De laatste zeven wedstrijden op rij al. Maar ze scoren ook heel weinig."

"Tegen Qatar speelden ze vrij en aanvallend. Ik denk dat ze dat tegen Nederland veel minder zullen doen. Ik verwacht dat ze wel kiezen voor dezelfde spelers en hetzelfde systeem, maar dan veel behoudender en compacter. En meer uit de reactie spelend."

Wat zijn de sterke punten van Ecuador? "De nul houden, uiteraard. En het is een vervelende ploeg om tegen te spelen. Niet zozeer omdat ze lopen te schoppen; het is geen asociale, vervelende ploeg. Het is een goed georganiseerde vervelende ploeg."

De Ecuadoraanse bondscoach Gustavo Alfaro blikt vooruit op de ontmoeting met het Nederlands elftal. - NOS

"En ze weten van zichzelf dat ze goed kunnen verdedigen en counteren. Ze hebben al veel wedstrijden bewezen dat ze heel goed op de nul kunnen spelen en goed verdedigend kunnen denken." "De vraag is wat ze tegen Nederland willen. Ecuador heeft al drie punten gepakt. Als je dan tegen Nederland gelijkspeelt, zouden ze in principe in hun laatste wedstrijd tegen Senegal genoeg hebben aan gelijkspel. Dat kan meespelen, dan is een gelijkspel tegen Oranje een grote stap naar de volgende ronde."

Wat zijn de zwakke punten, waar liggen de kansen voor Oranje? "Ze scoren heel moeilijk. Maar wat ik een opvallende zwakte vond tegen Qatar, is dat de twee verdedigende middenvelders, Jhegson Méndez en Moisés Caicedo, heel graag uitzakken om achterin te helpen in de opbouw. En die extra middenvelder, Michael Estrada, staat heel erg in de buurt van de spits."

De hoogtepunten van de openingswedstrijd op het WK tussen gastland Qatar en Ecuador. - NOS

"Het team valt daardoor in twee delen uit elkaar: achterin een deel met centrale verdedigers en middenvelders die de opbouw verzorgen en voorin een ander deel met de opkomende backs en de spitsen. Tegen Qatar stonden er soms vier of vijf mensen in de voorste lijn. Daardoor ontstaat er een gat in de as." "Qatar deed daar weinig mee. Maar als Nederland er in zo'n situatie in slaagt de bal te veroveren, heb je heel veel ruimte in het midden van het veld en dat is lekker counteren. Dat kan wel alleen als Ecuador echt in de opbouw komt. Dus het zou kunnen dat Nederland de tegenstander een beetje de bal gunt en laat opbouwen, om vervolgens te profiteren van de grote ruimte op het middenveld."

Op wie moeten we letten bij Ecuador? "Valencia was natuurlijk met twee goals de grote man in de eerste wedstrijd. Hij heeft een lichte blessure, maar Ecuador heeft goede hoop dat hij kan spelen. Hij is als Fenerbahçe-spits de topscorer in de Turkse competitie, maar heeft voor Ecuador in de periode hiervoor weinig gescoord. Er was zelfs wat discussie in het land of hij wel of niet moest spelen."

"Verder ben ik onder de indruk van Caicedo, de middenvelder van Brighton. Als je hem googelt, zie je vooral heel veel duels die hij wint. Tackles, een blok zetten, mensen omver beuken, ballen veroveren; echt een sloper op het middenveld. Iemand die heel goed in zijn eentje een grote ruimte kan verdedigen. Iemand die heerst op het middenveld."

Heb je nog advies voor Louis van Gaal voor het duel met Ecuador? "Nou, ik heb wel het gevoel dat Louis het zelf allemaal goed weet; die heeft zijn plannetje wel klaar. Maar ik denk dat ze het verdedigen van voorzetten wel zullen meenemen uit de eerste wedstrijd. Ecuador had een reeks prima voorzetten, hoewel Qatar ook niet heel sterk in de lucht was en de keeper er niet goed uitzag." "Daarnaast moet Nederland, zoals ik al zei, goed kijken naar de ruimte die je krijgt als Ecuador gaat opbouwen. Als zij gaan schuiven, raakt hun middenveld onderbezet. En dan heb je met spelers als Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Cody Gakpo heel veel creativiteit op het middenveld om daarvan gebruik te maken."