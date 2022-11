Sigaretten vanaf 2032 alleen nog te koop in tabaksspeciaalzaken

Het kabinet wil verder gaan snijden in het aantal verkooppunten voor sigaretten. Haagse bronnen bevestigen een bericht in De Telegraaf dat de inzet is om vanaf 2032 verkoop van tabaksproducten alleen nog maar toe te staan in tabaksspeciaalzaken.

Het was al bekend dat de verkoop in supermarkten vanaf 2024 wordt verboden. Tot 2030 mogen bijvoorbeeld benzinestations en 'gemakswinkels' nog rookwaren verkopen, maar ook dat wordt daarna in twee jaar afgebouwd.

Staatssecretaris Van Ooijen is verder van plan het aantal plekken waar mag worden gerookt verder terug te dringen. Hij wil dat vanaf 2025 roken bijvoorbeeld ook niet meer is toegestaan in speeltuinen en op sportparken.

Rookvrije generatie

Het kabinet praat volgende week over het tabaksbeleid. Dan gaat het ook weer over de prijzen. Zowel volgend jaar als in 2024 wordt een pakje sigaretten gemiddeld 1,20 euro duurder. Over de jaren erna wordt nog nagedacht. Er wordt gepraat over verschillende scenario's.

Dat de tabaksaccijns omhoog gaat, moet ertoe leiden dat steeds minder mensen roken. Het beleid van het kabinet is gericht op een rookvrije generatie in 2040: dan moet geen enkele jongere meer beginnen met roken.