Koerden spelen belangrijke rol in protesten Iran, en stuiten op extra verzet

Koerden spelen een belangrijke rol in de protesten tegen het Iraanse regime. De regering in Teheran probeert het verzet in de overwegend Koerdische regio in het westen van het land hard neer te slaan. Afgelopen weekend stuurden ze zwaarbewapende troepen naar de regio om het verzet de kop in te drukken.

Op beelden is te zien dat steden in de Koerdische regio zijn veranderd in een militaire zone. Zwaarbewapende militairen houden de wacht op straat en hebben checkpoints opgezet. In de lucht vliegen legerhelikopters. Er is te horen hoe geweersalvo's klinken en te zien dat demonstranten op straat worden neergeschoten.

Het verzet in de overwegend Koerdische steden in het noordwesten van het land is groot. In de afgelopen twee maanden traden ordetroepen al hardhandig op in de regio. "Door het vele geweld wordt de opstand bloediger en dodelijker", vertelt Beri Shalmashi, filmmaker van Iraans-Koerdische afkomst. "In Teheran worden rubberkogels ingezet tegen demonstranten, in Koerdische gebieden wordt met vuurwapens geschoten."

De bekende Koerdisch-Iraanse profvoetballer Voria Ghafouri werd donderdag opgepakt nadat hij kritiek had geuit op het doden van Koerden door veiligheidstroepen. Alleen vorige week al werden 42 burgers gedood, blijkt uit cijfers van de Koerdische mensenrechtenorganisatie Hengaw, die de slachtoffers in de regio documenteert. In totaal zijn sinds het begin van de protesten zeker 112 burgers om het leven gekomen in de regio, en meer dan 5000 mensen gevangengenomen.

'Bont en blauw geslagen'

Shalmashi ziet dat de stemming op straat is omgeslagen. "Eerder zag je beelden van moedige jeugd die muziek opzetten en de barricaden opgaan, nu hoor ik noodkreten van gewonde mensen." Ze heeft veel contact met vrienden en activisten die in de regio wonen. "Een vriend van mij is bont en blauw geslagen. Toch gaat hij steeds weer de straat op. Door het geweld wordt het verzet alleen maar groter."

In de Koerdische stad Javanrud wordt met scherp geschoten, blijkt uit beelden van afgelopen maandag: