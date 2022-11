Vervroegde kerstvakantie voor scholieren Uganda om ebola-uitbraak

Het aantal ebolagevallen in Uganda is flink afgenomen, zegt het ministerie van Volksgezondheid. In sommige regio's in het Oost-Afrikaanse land zijn al meer dan twee weken geen nieuwe infecties vastgesteld. Tegelijkertijd worden er nog altijd preventieve maatregelen genomen. Zo sluiten alle basisscholen en middelbare scholen vandaag hun deuren voor de kerstvakantie, terwijl dat normaal twee weken later gebeurt.

Uganda had in de afgelopen twintig jaar al meerdere keren te maken met ebola in het land, maar dat aantal besmettingen was relatief gezien meestal klein. Bij de uitbraak die in september begon, zijn tot nu toe 141 mensen besmet geraakt en vielen 55 doden, volgens het ministerie van Volksgezondheid.

Het gaat het om de relatief zeldzame Sudan-variant van ebola. Voor deze variant zijn geen geneesmiddelen beschikbaar.

'Er is sprake van een dalende trend'

Vooral in de regio's Mubende, waar de uitbraak begon, en Kassandra, in het westen van het land, gelden nog altijd strenge maatregelen, hoewel er volgens het ministerie in deze regio's dus al twee weken geen nieuwe gevallen zijn vastgesteld.

Ook in de regio van de hoofdstad Kampala en in twee andere steden is geen sprake van nieuwe gevallen. Minister van Volksgezondheid Jane Ruth Aceng spreekt van "een dalende trend in het aantal gevallen".

Toch worden de basisscholen en middelbare scholen in het land vanaf vandaag gesloten, een besluit dat niet op goedkeuring van alle gezondheidsexperts kan rekenen, meldt de BBC. Zo gaan veel leerlingen naar kostscholen toe en reizen ze tijdens hun vakantie naar hun familie. Daardoor kan het virus zich mogelijk verder verspreiden.