CU: bij terugdringen asiel ook over migratie in het algemeen praten

Ook met de ChristenUnie valt te praten over inperking van de asielinstroom. Maar partijleider Segers verbindt daar de voorwaarde aan dat het dan ook moet gaan over arbeidsmigranten.

VVD-leider en premier Rutte beloofde onlangs de Tweede Kamerfractie van de VVD en het congres van zijn partij dat hij ermee aan de slag gaat om het aantal asielzoekers terug te dringen. In ruil voor die toezegging steunen zowel de fractie als de leden de 'spreidingswet' om asielzoekers zo nodig gedwongen eerlijker te verdelen over de gemeenten in Nederland.

Segers zei zowel in het AD als in het NOS Radio 1 Journaal dat de discussie over migratie niet moeten worden verengd tot asiel, maar dat het breder moet worden getrokken. "We moeten over alle migratie praten. Dat is over vluchtelingen, maar zeker ook over arbeidsmigranten", benadrukte Segers op de radio.

"Arbeidsmigranten zijn mensen die vaak onderbetaald worden en die heel vaak slecht gehuisvest worden", zei hij op NPO Radio 1. Volgens hem is dat niet sociaal, en heeft het niet alleen gevolgen voor de landen waar deze mensen vandaan komen, maar ook voor de situatie in Nederland.

'Rutte moet dit vlottrekken in Europa'

De ChristenUnie wil dat zowel over asiel als over de arbeidsmigranten afspraken worden gemaakt in de EU. In de asieldiscussie pleit de partij voor het beschermen van de Europese buitengrenzen. Ook moet de verdeling van vluchtelingen over de landen beter worden geregeld. En voor arbeidsmigranten zou Segers het liefst tewerkstellingsvergunningen invoeren. Als dat niet lukt, moeten daar met landen aparte overeenkomsten worden gesloten.

Segers vindt dat Rutte "als premier met een lange staat van dienst en met groot gezag" deze discussie in Europa moet vlottrekken.

Ook coalitiepartner CDA pleitte deze week voor het terugdringen van de asielinstroom. Fractieleider Heerma en Kamerlid Peters willen een betere bewaking van de Europese buitengrenzen.