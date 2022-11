Oud-premier Australië berispt om geheime ministersposten

Een Australische onderzoekscommissie heeft geen goed woord over voor het gedrag van oud-premier Morrison, die in het geheim vijf ministersposten bekleedde. Een oud-rechter van het Hooggerechtshof oordeelt dat die praktijk de democratie in het land ondermijnde en dringt aan op hervormingen.

Enkele maanden nadat Scott Morrison was weggestemd bij verkiezingen kwam naar buiten dat hij zichzelf vergaande bevoegdheden had toegekend. Stiekem had hij zichzelf officieel aangesteld als minister op de departementen Gezondheidzorg, Economie, Binnenlandse Zaken, Financiën en Grondstoffen. Onderzoeker Viriginia Bell ontdekte dat Morrison ook minister van Milieu had willen worden, maar dat dat om onduidelijke redenen niet gebeurde.

In de meeste gevallen waren de betrokken bewindslieden er niet van op de hoogte dat ze hun macht moesten delen met Morrison. De regeling was ook niet bekend in het parlement. In een enkel geval gebruikte Morrison zijn macht om een besluit van de officiële bewindspersoon terug te draaien. Zo hield hij een project tegen waarbij op zee naar gas zou worden geboord, hoewel minister Pitt ervoor was.

'Ongekend, ongehoord en fout'

Bell maakt gehakt van Morrisons redenering dat hij de bevoegdheden nodig had vanwege de uitzonderlijke omstandigheden tijdens de coronapandemie. Hij betoogde dat hij zo uitgevallen ministers onmiddellijk kon vervangen op cruciale departementen, maar Bell wijst erop dat er in geval van nood snel interim-ministers aangesteld kunnen worden.

"Het optreden van de vorige premier was ongekend, ongehoord en fout", reageerde Morrisons opvolger Albanese op de uitkomsten van het onderzoek. Hij sprak van een cultus van geheimhouding en een doofpotaffaire waarbij controle door het parlement als een hinderlijk ongemak werd gezien.

Albanese is van plan zes hervormingen die Bell voorstelt over te nemen. Zo wil hij openbaarmaking van ministersaanstellingen verplichten, de maas in de wet die Morrison had gebruikt om zijn machtsuitbreiding geheim te houden.

Nationale veiligheid

Morrison blijft ondertussen volhouden dat de regeling legaal was en zegt dat hij door beperkingen vanwege de nationale veiligheid niet alles goed kan uitleggen. "Daardoor kunnen derden moeilijk sluitende conclusies trekken over deze zaak."

De kans bestaat dat Morrison nog een officiële berisping krijgt: omdat hij na zijn verkiezingsnederlaag oppositieleider in het parlement werd, kan hem daar nog een sanctie worden opgelegd.