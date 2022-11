Dagboek Doha: Senegalese Van Gaal-knuffelaar is niet de enige fanjournalist

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Het is lief, ontroerend. Aandoenlijk ook. De knuffel van de jonge journalist uit Senegal met zijn idool Louis van Gaal. Op het WK in Qatar valt op dat er wel vaker sprake is van fanjournalistiek.

"Ik hou van hem. Ik volg Van Gaal al jaren, maar dit is de eerste keer dat ik hem in het echt zie. Om dan hier naar het WK te gaan en mijn idool te ontmoeten, is een droom die uitkomt. Ik zal dit de rest van mijn leven onthouden."

Joggingsbroek, sportshirt en petje

Mahmoud Papa Gueye is de naam. Jonge gozer, grijze joggingsbroek, blauw sportshirt, zwart petje op. Tijdens de persconferentie van Van Gaal in aanloop naar het duel met Ecuador steekt hij zijn hand op.

Maar in plaats van een vraag te stellen, vertelt Gueye dat hij groot fan van Van Gaal is. "Ondanks dat u van ons gewonnen heeft." Van Gaal is gevleid en biedt een "dikke knuffel" aan, na afloop van de persconferentie.