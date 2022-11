Kunstwerken met naakte vrouwen mogen toch blijven in stadhuis Purmerend

Veertien naaktportretten mogen toch blijven hangen in het stadhuis van Purmerend. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteravond besloten na een motie die was ingediend door drie partijen, meldt NH Nieuws.

Een meerderheid van de partijen was het eens met de motie. "Als je met een expositie begint, moet je ervoor staan", zei fractievoorzitter Bart van Elden van de VVD.

De doeken met naakten van vrouwen uit de Beemster moesten weg van de gemeente na klachten van bezoekers. De schilderijen gaven sommige bezoekers "een ongemakkelijk gevoel". Hoeveel mensen precies hun beklag deden over de naaktportretten, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren het er "genoeg".

"Kunst mag prikkelen en leiden tot goede gesprekken over kwaliteit en schoonheid, maar het moet niet de ontmoeting van mensen in de weg staan", aldus de woordvoerder over het besluit om gehoor te geven aan het verzoek van de bezoekers.

De maker van de werken en een van de geportretteerde modellen reageerden verbijsterd op het besluit. "Dan komt er een soort zedenpolitie uit Purmerend bepalen wat er wel en niet mag". vreesde kunstenaar Jeroen Hermkens.

Kleinere collectie

Volgens de gemeente is vooraf met de initiatiefnemer van de expositie besproken dat bij meldingen of klachten van bezoekers er nog enkel een kleinere collectie met "meer verhullende" schilderijen zou worden getoond.

Toen kunstenaar Jeroen Hermkens hoorde dat de meest "expliciete" schilderijen weg moesten, besloot hij al zijn werken vandaag op te halen. Het is onduidelijk of hij dat nog steeds gaat doen.

Wethouder Eveline Tijmstra zegt tegen RTV Purmerend: "Wij gaan bellen met de initiatiefneemster en kunstenaar. Als zij het alsnog willen laten hangen, dan kan het."