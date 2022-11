Wekdienst 25/11: Oranje speelt WK-wedstrijd tegen Ecuador • Kabinet presenteert stikstofplannen

Wat heb je gemist?

Het vertrouwen van Nederlanders in hun medicijnen is iets toegenomen. Dat concludeert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Vier jaar geleden gaven Nederlanders hun medicijnen een 7,9, nu is dat een 8,2. Ook vaccins krijgen met een 7,8 een ruime voldoende, maar wel is er wat minder vertrouwen in de coronavaccins dan in vaccins in het algemeen.

