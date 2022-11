Rugnummer 11 is emotioneel zeer beladen voor Ecuador, zeker in Qatar

In de spits bij Ecuador staat vanavond waarschijnlijk Michael Estrada, die het rugnummer 11 draagt. Een emotioneel beladen nummer voor de nationale ploeg, want Benítez speelde altijd met 11.

Na het eerste doelpunt van dit WK knielden de spelers van Ecuador op de grasmat en wezen ze naar de hemel. Naar Christian 'Chucho' Benítez, een international die in 2013 plotseling overleed in Qatar.

"Omdat we geen Arabisch of Engels spraken, konden we ons niet verstaanbaar maken in het ziekenhuis", vertelde Chalá naderhand. "Christian kreeg een kalmerend middel, dat even leek te werken. Maar al snel werden de klachten erger."

Op 29 juli 2013, een dag na zijn debuutwedstrijd, ging de 27-jarige Benítez uit eten met zijn vrouw Liseth Chalá. De aanvaller klaagde over hevige buikpijn. Ze besloten naar het Al Ahli-ziekenhuis in Doha te gaan, waar Benítez enkele uren later zou overlijden.

Volgens het ziekenhuis in Doha was een acute buikvlieswandontsteking de doodsoorzaak. Een lezing die in Ecuador in twijfel wordt getrokken. Nadat het lichaam van de overleden aanvaller werd gerepatrieerd, liet de voetbalbond van Ecuador een tweede autopsie uitvoeren. Daaruit bleek dat Benítez een misvorming had in de kransslagader van het hart.

Mysterie

Volgens de rouwende familie van Benítez was de medische zorg in Qatar ontoereikend. Zijn schoonvader Cléber Chalá sprak in de landelijke pers zijn onvrede uit. "Toen hij aankwam bij de eerste hulp, duurde het lang voordat hij geholpen kon worden omdat er geen arts beschikbaar was."