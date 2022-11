Asielzoekers eisen bsn-nummer om te mogen werken

Drie asielzoekers stellen de IND een ultimatum: als ze voor maandag geen burgerservicenummer (bsn) hebben dan stappen ze naar de rechter. In principe krijgen asielzoekers een bsn als ze zes maanden in Nederland zijn, maar op dit moment hebben 7400 asielzoekers dat niet. Zonder zo'n nummer kunnen zij niet aan het werk. De mannen hebben al werk gevonden, maar mogen niet beginnen omdat het er een achterstand is bij het toekennen van de nummers. "Ik verveel me in het asielzoekerscentrum en wil graag geld verdienen," zo legt Achraf Benali (25) uit. Hij verblijft al vanaf januari in Nederland. De laatste maanden wacht hij in het asielzoekerscentrum in Harderwijk op zijn procedure. Achraf doet zijn verhaal:

In principe krijgen asielzoekers een bsn als ze zes maanden in Nederland zijn, maar op dit moment hebben 7400 asielzoekers dat niet. Zonder zo'n nummer kunnen zij niet aan het werk. Achraf is daar één van. Hij wil graag werken, maar krijg niet de kans. - NOS

Maarten van Panhuis helpt de drie bij hun zaak. Zijn organisatie RefugeeConnect probeert asielzoekers en statushouders, in eerste instantie uit het asielzoekerscentrum van Harderwijk, te koppelen aan werkgevers in de omgeving. Daarnaast voert hij namens asielzoekers rechtszaken, bijvoorbeeld over het aantal weken dat ze mogen werken, en nu dus ook over die bsn-nummers. "Door mijn werk als HR-adviseur weet ik hoe groot de tekorten zijn op de arbeidsmarkt", legt Van Panhuis uit. "Ik weet hoe belangrijk het kan zijn om te werken."

Geen spoedprocedure Volgens Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn er momenteel 7400 asielzoekers die recht hebben op een burgerservicenummer, maar er nog geen hebben. Ook 2700 statushouders wachten nog; als zij een woning krijgen toegewezen kunnen ze een spoedprocedure in. Voor asielzoekers die een baan hebben gevonden bestaat zo'n spoedprocedure niet. Asielzoekers worden ingeschreven bij één van de vijf brp-straten in Nederland, waar hun inschrijving in de Basisregistratie Personen wordt geregeld. In coronatijd zijn daar achterstanden ontstaan, omdat de inschrijflocaties dicht waren. Toen de grenzen weer open gingen en er veel gezinsherenigingen waren, liep de wachttijd op.

'Asielzoekers verschijnen soms niet' De gemeente Westerwolde, die de brp-straten coördineert, stelt dat de huidige opvangcrisis ook oorzaak is van de wachttijden. Asielzoekers worden door het tekort aan plekken regelmatig verplaatst. Het is niet altijd duidelijk waar ze verblijven en het komt voor dat asielzoekers verwacht worden bij een brp-straat, maar niet verschijnen. Een woordvoerder van staatssecretaris van Justitie Van der Burg laat weten: "Vanuit het kabinet zien wij ook dat er achterstanden zijn en dat deze ingelopen moeten worden. Wij werken met alle betrokken organisaties en gemeenten aan maatregelen om hiervoor te zorgen. Wij komen zo spoedig mogelijk met oplossingen."