Vertrouwen in medicijnen neemt iets toe

Het vertrouwen van Nederlanders in hun medicijnen is iets toegenomen. Dat concludeert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Vier jaar geleden gaven Nederlanders hun medicijnen een 7,9, nu is dat een 8,2.

Ook vaccins krijgen met een 7,8 een ruime voldoende, blijkt uit het onderzoek onder ruim 1000 consumenten/patiënten dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Nivel. Wel is er wat minder vertrouwen in de coronavaccins dan in vaccins in het algemeen. De coronavaccins worden beoordeeld met een 6,8. Bijwerkingen worden het meest genoemd als factor die het vertrouwen kan verminderen.

Vertrouwen in artsen en apothekers hoog

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is nog steeds hoog. Ook de bijsluiter scoort goed. 8 van de 10 respondenten hebben veel vertrouwen in de bijsluiter, terwijl dit in 2018 nog 7 op de 10 was. Medicijninformatie op sociale media, zoals Twitter en Facebook, krijgt net als in 2018 het minste vertrouwen.

Veruit de meeste respondenten (85 procent) zeggen veel vertrouwen te hebben in het onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen. 83 procent heeft vertrouwen in de kwaliteit van medicijnen en in de toelatingseisen die aan medicijnen worden gesteld. De controle van medicijnen wordt door 78 procent van de respondenten vertrouwd.

Betere bijsluiters nodig

Ton de Boer, de collegevoorzitter van het CBG, zegt dat het belangrijk is om dit vertrouwen van consumenten in medicijnen vast te houden want "als mensen positief zijn over hun medicijn, dan gebruiken ze het ook beter".

Wel ziet hij nog ruimte voor verbetering in de bijsluiters van medicijnen. Die moeten patiëntvriendelijker worden en in begrijpelijke taal uitleggen wat het medicijn of vaccin doet en wat de voor- en nadelen ervan zijn.