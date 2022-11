In Den Bosch is een explosie geweest bij een appartement aan het Kapelaan Koopmansplein, net buiten het centrum. De bewoner van het appartement was aanwezig, maar raakte niet gewond. Wel werd de voordeur zwaar beschadigd.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden. Het appartementencomplex is in een vierkant gebouwd met een grote binnenplaats. Om bij het appartement te komen moest de dader eerst langs een algemene toegangsdeur.