Justitie Frankrijk onderzoekt campagnebestedingen Macron

Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de campagne-uitgaven van president Macron. Het onderzoek moet uitwijzen of tijdens de presidentsverkiezingen van 2017 en 2022 eerlijk is omgegaan met geld dat is uitgegeven aan dure adviseurs van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey.

Na berichtgeving in de krant Le Parisien bevestigt justitie in Frankrijk dat het de rol van McKinsey in de verkiezingscampagnes onderzoekt. De naam van Macron of zijn partij wordt niet genoemd. Zittende presidenten genieten onschendbaarheid, waardoor ze niet vervolgd kunnen worden.

Frankrijk kent strenge regels rondom campagnebestedingen. Presidentskandidaten mogen bijvoorbeeld niet ongelimiteerd geld uitgeven aan hun verkiezingscampagnes. Er wordt nu onder meer onderzocht of geld dat naar de McKinsey-adviseurs is gegaan wel is meegeteld.

Nauwe banden

Justitie kijkt ook naar het mogelijk bevoordelen van McKinsey ten nadele van andere adviesbureaus voor het verkrijgen van opdrachten van de regering.

De Franse president heeft nauwe banden met het bedrijf. Hij is bevriend met het hoofd van de afdeling die de publieke sector adviseert. Ook kregen medewerkers van McKinsey die werden ingezet tijdens de campagne van 2017 nadien een aanstelling in het Élysée, het presidentiële paleis.

Macron heeft ook eigen adviseurs

De kwestie-McKinsey ligt gevoelig in Frankrijk. In maart van dit jaar, vlak voor de presidentsverkiezingen, kwam Macron al onder vuur te liggen vanwege de grote bedragen die zijn regering uitgaf aan adviesbureaus. Dat terwijl Macron al een grote club aan adviseurs om zich heen heeft.

Vooral de inzet van McKinsey is tegen het zere been van Macrons tegenstanders. Het bedrijf zou al ruim tien jaar geen belasting betalen in Frankrijk door handig gebruik te maken van regels voor multinationals, maar krijgt intussen dus wel grote bedragen aan belastinggeld om advies uit te brengen, zeggen zij.

Het Élysée zegt in een reactie dat het op de hoogte is van het onderzoek en dat het het belang van een onafhankelijk onderzoek onderstreept.