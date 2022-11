Nederlandse basketbalsters verliezen EK-kwalificatieduel van Tsjechië

De Nederlandse basketbalsters zijn in hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd tegen een nederlaag aangelopen. Tsjechië, de nummer 22 van de wereld, was in Almere te sterk: 66-71.

De ploeg van bondscoach Julie Barennes vond nog wel als eerste de basket, maar na het eerste kwart stond Oranje achter met 15-25. De Tsjechische basketbalsters liepen verder uit en leidden halverwege met 28-43.

Oranje, 43ste op de wereldranglijst gaf niet op en kwam in het slotkwart nog dichtbij (54-59), maar met zeven punten op rij drukte Tsjechië de Nederlandse opleving weer de kop in. Met een driepunter zette Laura Westerik de eindstand op het bord. Esther Fokken maakte 11 punten.

Oranje moet de return op 12 februari winnen om het EK in zicht te houden.