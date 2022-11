Opnieuw neemt het Russische parlement een anti-lhbti-wet aan

De wet past daarmee in de oorlogsretoriek die Rusland verspreidt over de 'speciale militaire operatie' in Oekraïne.

Russische parlementariërs presenteren de wet als een manier om hun land te beschermen tegen 'on-Russische' normen en waarden, die volgens hen gepromoot worden door het Westen. Zo noemt parlementariër Aleksandr Chinsjtejn, die een van de architecten van de wet is, lhbti-thema's "een element van hybride oorlogsvoering, en in deze hybride oorlog moeten we onze waarden, onze samenleving en onze kinderen beschermen".

Iedereen die iets doet of deelt wat wordt gezien als het 'promoten' van informatie over lhbti'ers, loopt het risico op een boete van ruim 6000 euro. Dit geldt voor uitingen via televisie, boeken, reclames en online. Voor organisaties en bedrijven kan de boete oplopen tot zo'n 80.000 euro. Buitenlanders riskeren vijftien dagen te worden vastgezet. Ook kunnen ze het land uit worden gezet.

Het Russische parlement heeft opnieuw een wet aangenomen die het verspreiden van informatie over homo- en biseksualiteit verbiedt. Het is in Rusland al bijna tien jaar wettelijk niet toegestaan deze informatie te delen met kinderen. Het parlement heeft deze 'homopropagandawet' uit 2013 nu uitgebreid naar alle leeftijden.

Het is nog afwachten hoe de wet in de praktijk zal worden toegepast, maar duidelijk is wel dat de bewegingsvrijheid en vrijheid tot meningsuiting van lhbti'ers in Rusland nog meer beperkt zal worden. Ook zal de tolerantie afnemen en geweld richting de gemeenschap waarschijnlijk toenemen. Iedereen die vanaf nu 'niet-traditionele seksuele relaties' promoot, zelfs al gaat het om het delen van een regenboog-symbool op sociale media, kan rekenen op enorme boetes of een strafzaak."

Het besluit past in de groeiende anti-westerse retoriek in Rusland. Het Westen zou 'verdorven waarden' opdringen om Rusland van binnenuit kapot te maken. Poetin profileert zichzelf meer en meer als 'beschermer' van de traditionele waarden, die bevochten moeten worden. Zolang Russen dat geloven en erachter staan, neemt de steun voor hem en zijn 'militaire operatie' niet af, lijkt de gedachte te zijn.

"In de Russische queer-gemeenschap is geschokt gereageerd op de nieuwe wet, al was er weinig hoop dat hij uiteindelijk niet zou worden aangenomen. Maar de Doema heeft er haast achter gezet: gisteren was de tweede lezing, de derde en beslissende lezing volgde onverwacht snel vandaag.

De wet is een nieuwe stap in het onderdrukken van de rechten van queer personen in Rusland. Mensenrechtenorganisaties spreken hier al jaren hun zorgen over uit. Na de invoering van de wet in 2013 werd het voor demonstranten onmogelijk om op een legale manier voor lhbti-rechten te demonstreren, schrijft Amnesty International. Ook staan er straffen op het delen van foto's van lesbische of homoseksuele stellen.

Afgelopen maand kreeg Bytedance, het Chinese moederbedrijf van Tiktok, nog een boete opgelegd van 3 miljoen roebels, omgerekend zo'n 50.000 euro, voor het "promoten van video's met lhbti-thema's". Ook moeten uitgevers op last van de Russische autoriteiten alle boeken uit de verkoop halen waarin informatie staat die de overheid als 'lhbti-propaganda' ziet.

Ook in EU

Overigens zijn er ook in de Europese Unie landen waar de laatste jaren wetten en resoluties zijn ingevoerd die lijken op de Russische 'homopropagandawet'. Zo is het in Hongarije sinds 2021 verboden om seksuele en genderdiversiteit te 'promoten' onder minderjarigen.

In Polen verklaarden honderd gemeenten zichzelf via resoluties tot 'lhbt-vrij', wat inhield dat er geen 'lhbti-ideologie' mocht worden verspreid. Vier van de vijf provincies trokken deze resoluties vorig jaar in, onder druk van de EU.