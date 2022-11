Van de Donk met Lyon eenvoudig langs Zürich, ook Barcelona wint

Na de nederlaag tegen Arsenal en de puntendeling met Juventus heeft titelhouder Olympique Lyonnais op de derde speeldag van de Champions League geen misstap begaan in Zwitserland. Bij FC Zürich werd eenvoudig gewonnen: 0-3.

De Franse kampioen, met Oranje-international Daniëlle van de Donk in de basis, kwam al na vijf minuten op voorsprong via Melvine Malard, die de bal uit een hoekschop binnenknikte.

De Deense spits Signe Bruun maakte er na 35 minuten 0-2 van, alvorens ze in de 66ste minuut ook de eindstand bepaalde: 0-3. Lyonnais moet in de resterende drie duels nog aan de bak om Juventus en Arsenal voorbij te gaan in groep C.

Zege Barcelona

Barcelona, die andere finalist van vorig seizoen, zette in eigen huis Bayern München opzij met 3-0 en nam in groep D alvast een voorschot op het bereiken van de volgende ronde.