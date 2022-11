Na spannende strijd in Turijn houden Beerensteyn en Miedema elkaar in evenwicht

Het Arsenal van Vivianne Miedema blijft koploper in groep C van de Champions League. De club uit Londen had met het Juventus van Lineth Beerensteyn wel een pittige tegenstander tegenover zich, maar knokte zich donderdag in Turijn terug tot 1-1. Beerensteyn bleek met haar snelheid de gevaarlijkste vrouw aan Italiaanse zijde. In de 52ste minuut kwam de Oranje-internatonal na een lange rush alleen voor Manuela Zinsberger te staan en met een bekeken schot passeerde ze de Oostenrijkse. Bij een zege zou Juventus de koppositie overnemen van de Londense club. Maar tien minuten later stond Miedema goed geposteerd bij een hoekschop en kopte ze Arsenal weer op gelijke hoogte. Ze kreeg nog een paar kansjes en ook Beerensteyn bleef gevaarlijk in het restant van het duel, maar gescoord werd er niet meer.

Eenvoudige avond Lyon De andere topploeg in groep C, titelhouder Olympique Lyonnais, had een eenvoudige avond in Zwitserland. Bij FC Zürich werd eenvoudig gewonnen: 0-3.

Daniëlle van de Donk (l) viert de derde goal met Signe Bruun en Melvine Malard - Getty