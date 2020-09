Kwiatkowski wint laatste bergetappe na opmerkelijke finish met Carapaz

Michal Kwiatkowski heeft de tot nu toe tegenvallende Tour de France van Ineos enigszins goedgemaakt. De 30-jarige Pool reed met ploeggenoot Richard Carapaz naar de streep in La Roche-sur-Foron, maar een strijd om de ritwinst was er niet. De twee gingen arm-in-arm over de finish.

De afgelopen twee etappes was de ploeggenoot van Kwiatkowski, Carapaz, al dicht bij een ritzege, maar de 27-jarige Ecuadoriaan kwam twee keer net wat te kort. Vandaag werd al ruim voor de finish duidelijk dat de etappezege naar een Ineos-renner zou gaan, met Kwiatkowski en Carapaz op kop.

Kippenvel

Voor de wielerliefhebbers was het uitblijven van een sprint om de ritwinst een anti-climax, maar Kwiatkowski heeft genoten van de laatste kilometers. "Vanaf het moment dat ik wist dat we het gingen redden, had ik kippenvel. Het is een ongelooflijke dag voor ons."

Ineos is bezig aan een teleurstellende Tour. De hoop was gevestigd op kopman Egan Bernal, maar de Colombiaan verloor veel tijd in de bergen en kneep gisteren definitief in de remmen.

Primoz Roglic kwam in de laatste bergetappe niet meer in de problemen. De kopman van Jumbo-Visma behoudt het geel en verdedigt zaterdag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles een voorsprong van 57 seconden op Tadej Pogacar.