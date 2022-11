OneLove-banden vliegen over de toonbank, juist na FIFA-verbod: 'Totale explosie!'

Roland Heerkens overziet de productie van de banden en moet nu aanpoten om aan de enorme vraag te kunnen voldoen. Zijn bedrijf levert de OneLove-banden al jaren, maar nooit in zulke enorme aantallen als deze week.

"Ze zijn niet aan te slepen, letterlijk en figuurlijk. Het zijn er wel 500 per dag meer: een totale boom, een explosie is het. Omdat het verboden is, is het nu juist een politiek statement geworden."

Europees parlement

Heerkens kreeg deze week een bijzondere bestelling uit Brussel. Het Europees parlement had wat OneLove-banden nodig. In een plenaire vergadering prijkte de band vervolgens om de arm van een parlementslid.

Voor de wedstrijd België-Canada kwam de band ook prominent in beeld. De Belgische minister van sport toonde demonstratief een exemplaar aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino.