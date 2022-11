Scorende Ronaldo schrijft WK-geschiedenis bij winnend Portugal

⚡ - @cristiano Ronaldo🇵🇹 5 - Only player to score at 5 World Cups 7 - Top scorer FIFA Club World Cup 14 - Top scorer EUROs 118 - Top scorer worldwide international matches (+1) 140 - Top scorer Champions league 450 - Top scorer Real Madrid #PORGHA #FIFAWorldCup

Even later torende Ronaldo bij een voorzet vanaf links van Raphael Guerreiro hoog boven Mohammed Salisu uit, maar zijn kopbal ging naast.

In de Qatarese hoofdstad Doha vestigde hij al voor aanvang van het eerste groepsduel met Ghana de aandacht op zich. Bij de klanken van het Portugese volkslied had hij tranen van geluk in zijn ogen.

Maar ook zónder club sinds dinsdag, na het persbericht van Manchester United. Ronaldo had zich immers onmogelijk gemaakt na uitspraken in het Britse tv-programma Piers Morgan Uncensored.

Na ruim een halfuur was er nog meer opwinding in het stadion. Er ging een streep door de 1-0 van Ronaldo, die volgens de Amerikaanse arbiter Ismail Elfath een duw zou hebben uitgedeeld aan Ghana-verdediger Alexander Djiku.

Elfath liet zich na rust opnieuw gelden bij een Ronaldo-moment. Dit keer ging de Portugees liggen in een duel met verdediger Mohammed Salisu, waar weinig aan de hand leek. Toch wees de Amerikaan naar de stip, de VAR vond de beslissing van Elfath te billijken.

Veerkracht

Ronaldo ging zelf achter de bal staan en knalde de 1-0 binnen. Het pleit leek zodoende beslecht, maar Ghana toonde veerkracht. Op aangeven van Kudus tikte André Ayew de gelijkmaker binnen.

De Ghanezen liepen uiteindelijk te veel met de hoofden in de wolken, want Portugal trok de wedstrijd alsnog naar zich toe, vanuit de omschakeling. Eerst trof João Félix doel en even later maakte invaller Rafael Leão de 3-1.

De 3-2 van Osman Bukari kwam te laat, al ontsnapte Portugal nog bij een fout van keeper Diogo Costa.