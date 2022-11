UUUU! is geen boe-geroep, legt TivoliVredenburg met een poster aan artiesten uit

In concertzaal TivoliVredenburg hangen sinds deze week posters die artiesten uitleg geven over het Utrechtse U-geroep tijdens optredens. Meerdere artiesten waren door het geroep geschrokken omdat ze dachten dat ze werden uitgejouwd.

Het U-geroep wordt oorspronkelijk door van supporters van FC Utrecht in het stadion gebruikt om te laten zien dat ze trots zijn op de stad. De uitroep, met bijbehorend handgebaar, heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan bij andere evenementen en in de concertzalen.

"Het begon een jaar of zes geleden, maar na corona is het flink toegenomen. Er waren weer concerten en veel bezoekers waren erg uitgelaten", vertelt een woordvoerder van TivoliVredenburg tegen RTV Utrecht.

Verwarring

Het U-geroep begint meestal als de artiesten het woord Utrecht laten vallen. Muzikanten denken dan dat ze te maken hebben met ontevreden publiek, maar zien tegelijkertijd dat iedereen blij is. Dat leidt tot verwarring. "What are you booing about?I love your city!", reageerde de Britse punkzanger Frank Carter volgens RTV Utrecht onlangs verbaasd.

Volgens de woordvoerder zijn ook andere artiesten geschrokken, zoals Merol, Eefje de Visser en Nations of Language. "UUU wordt vooral geroepen bij Nederlandse of hiphop-artiesten."

Op sociale media heeft het geroep geleid tot discussie. Zo denkt een deel dat het niet thuishoort in een concertzaal. TivoliVredenburg kent de discussie. "We willen en kunnen dit niet verbieden. Je kan het beter omarmen en uitleggen."

'That's a good thing, right?'

Dat gebeurt dus met de uitlegposter, waarop staat dat de artiesten niet worden uitgejouwd maar dat het geroep betekent dat Utrechters trots zijn op hun stad en dat het publiek blij is dat artiest in Utrecht is.

De poster heeft ook al effect gehad, zegt de woordvoerder. "Wanneer artiesten het gehoord hebben zeggen ze nu: 'Oh yeah, that's a good thing right?' Dus het lijkt te werken."