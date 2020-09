Kan je nog naar Duitsland als je uit Noord- of Zuid-Holland komt?

Gisteravond heeft het Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM) de provincies Noord- en Zuid-Holland tot risicogebied verklaard. Wat houdt dat in? Wie kan er nog op vakantie in Duitsland?

Woon je (of was je onlangs) in Noord- of Zuid-Holland dan is het op dit moment geen goed idee om op vakantie te gaan in Duitsland. Er is geen echt reisverbod, maar zodra je in Duitsland bent moet je verplicht een coronatest doen en de uitslag daarvan in quarantaine afwachten.

Het kan even duren voor je in een testcentrum terecht kan - vanaf oktober is het zelfs zo dat je pas vijf dagen na aankomst een test mag doen - en ook de uitslag laat vaak best lang op zich wachten, dus voor je het weet ben je een dikke week verder.

Wat als ik een negatieve test meeneem?

In veel deelstaten kun je quarantaine ontlopen als je een negatieve coronatest meeneemt die niet ouder is dan 48 uur. Maar sommige deelstaten kunnen toch nog eisen dat je een test doet en dan zit je dus wel weer tijdelijk in isolatie.

Wie mag nog wel?

Woon je niet in deze provincies, en was je er de afgelopen 14 dagen ook niet, dan kun je nog wel gewoon naar Duitsland reizen.

Hoe wordt dit gecontroleerd?

Mensen die met het vliegtuig uit Amsterdam komen moeten meteen op het vliegveld een test laten doen. Je wordt daar natuurlijk niet toe gedwongen, maar je moet in het vliegtuig wel je gegevens afgeven. De Duitse GGD's doen steekproefsgewijs controles. Ook veel hotels vragen of je de afgelopen tijd in risicogebied was en de verklaring daarover moet je dan ondertekenen.

Handhaving van deze test- en quarantaineplicht blijft natuurlijk moeilijk. De Duitse overheid gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Word je op een of andere manier gesnapt, dan kunnen de boetes flink oplopen. Het begint bij 500 euro, maar kan oplopen tot 25.000 euro.