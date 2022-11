Van der Burg: Italië had dader dodelijk steekincident instelling Balkbrug moeten terugnemen

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) zegt dat een fataal steekincident in het Overijsselse Balkbrug niet was gebeurd, als Italië zich aan Europese asielafspraken had gehouden. Was de man volgens geldende afspraken teruggenomen door het land waar hij het eerst asiel had aangevraagd, dan had hij niet een medewerkster van de psychiatrische kliniek Veldzicht kunnen doodsteken en twee anderen zwaar verwonden. De dader pleegde daarna zelfmoord.

De dader was een Nigeriaan die via Italië naar Nederland was gekomen, meldde De Telegraaf vanmorgen. Omdat er aanwijzingen waren dat hij psychische hulp nodig had, was hij terechtgekomen in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) in Balkbrug. Daar vonden op 5 november de fatale gebeurtenissen plaats. Volgens de krant werd de dader in eigen land verdacht van moord.

Volgens het zogeheten 'Dublin-verdrag' moeten asielzoekers terug naar het Europese land waar ze als eerste asiel hebben aangevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat asielzoekers in verschillende landen een procedure starten. In het geval van de Nigeriaan was dat Italië.

'Meneer hoorde hier niet'

"Deze meneer hoorde hier niet. Dat was ook duidelijk vastgesteld", zegt staatssecretaris Van der Burg. "Als hij naar Italië had kunnen worden uitgezet, had hij dat feit hier niet kunnen plegen."

Hij noemt de gebeurtenissen in de kliniek "buitengewoon heftig", maar het steekincident is volgens hem niet het gevolg van slecht Nederlands asielbeleid. "Het is niet gebeurd omdat het beleid hier niet op orde is, maar omdat Italië geen mensen terug wil nemen en deze mensen ook laat doorreizen naar de rest van Europa."

"Als iemand hier niet mag blijven, moet je zorgen dat hij terug kan. In dit geval naar Italië", legt Van der Burg uit. "Dat verliep heel moeizaam." Waarschijnlijk heeft dat ook met de coronabeperkingen van dat moment te maken, waardoor reisbewegingen beperkt waren. Volgens De Telegraaf leidde dat ertoe dat er toch een asielprocedure in Nederland werd opgestart vanwege het overschrijden van een termijn.

Verantwoordelijkheid nemen

De staatssecretaris pleit voor betere afspraken in Europees verband. "En dan moeten we ons er ook aan houden. We zien nu dat landen in Zuid-Europa mensen laten doorstromen naar Oostenrijk, Duitsland en Nederland, in plaats van dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en daar de procedure afhandelen."

Landen aan de zuidkant van Europa klagen al jaren dat zij vanwege hun geografische ligging onevenredig veel asielzoekers moeten opvangen.