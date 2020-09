Familie Chardon boycot WK vierspannen in eigen land

IJsbrand Chardon en zijn zoon Bram Chardon boycotten het WK vierspannen in Valkenswaard. Het evenement, dat van 7 tot en met 11 oktober gepland staat, wordt verreden op het terrein van de Australische wereldkampioen Boyd Exell. Volgens de familie Chardon is die locatie 'niet fair'.

Oorspronkelijk zou het WK in het Limburgse Kronenberg worden verreden, maar door de coronapandemie kon dat niet doorgaan. Exell, die zijn thuisbasis in Brabant heeft, bood vervolgens aan om het WK bij hem thuis te organiseren. Daar ging paardensportbond KNHS mee akkoord.

Bondscoach Ad Aarts is niet te spreken over de beslissing van de Chardons. "De paarden zijn in topvorm, ik betreur de boycot ten zeerste."

Ook Exell kan geen begrip opbrengen voor de actie van zijn concurrenten. "Het is jammer dat de Chardons op deze manier de aandacht naar zich toetrekken. Dat ze de sport en handel in crisistijd duperen maakt ze kennelijk niet uit. Het is buitengewoon kinderachtig en egoïstisch."