Fabrikant belooft beterschap na onrust bij grootste Apple-fabriek in China

Uitzonderlijk beeld van een groot protest in de stad waar Apple zijn iPhones laat maken. Agenten, deels in beschermende witte pakken, maken met geweld uiteindelijk een eind aan het protest tegen de strenge covidmaatregelen. - NOS

Foxconn stelde gisteren nog in een verklaring dat er altijd aan de beloofde bonussen is voldaan en dat verhalen over erbarmelijke omstandigheden in de slaapzalen op de campus niet waar zijn.

Honderden werknemers van de fabriek kwamen in opstand nadat werknemers naar eigen zeggen bij met corona besmette mensen hadden moeten slapen. Extra salaris waarmee nieuwe werknemers werden gelokt, zou bovendien eenmaal aangemeld bij de fabriek minder lucratief zijn dan beloofd.

Vanochtend bood Foxconn alsnog excuses aan. Het bedrijf zei dat er een "technische fout in het betalingssysteem" zat en dat nieuwe werknemers toch het toegezegde extra geld zouden krijgen.

Klimmen over hekken

De fabriek in Zhengzhou is met afstand de grootste fabriek waar Apple-producten in elkaar worden gezet. Vorige maand was de fabriek ook al in het nieuws toen honderden medewerkers over de hekken rond het complex klommen om te voorkomen dat ze in quarantaine moesten vanwege een corona-uitbraak.

De plaatselijke lockdown duurde destijds zeven dagen, maar sinds vandaag is er opnieuw een uitgaansverbod ingesteld in de miljoenenstad. Dat duurt zeker vijf dagen.

Zhengzhou kent ruim tien miljoen inwoners, maar de lockdown geldt voor een aantal districten waardoor zes miljoen mensen hun huis momenteel alleen mogen verlaten om boodschappen te doen of naar de dokter te gaan.

Ook op andere plekken in China zijn vandaag nieuwe, strengere beperkingen afgekondigd. Zo zijn in de hoofdstad Peking winkels gesloten, tot ongenoegen van veel inwoners.

In China werd vandaag een recordaantal van 31.444 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is het hoogste aantal sinds het uitbreken van het virus eind 2019 in de Chinese provincie Wuhan.