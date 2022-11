Toezichthouder wil energiebedrijf net zo streng kunnen controleren als een bank

De regels voor energiebedrijven moeten veel strenger worden om in de toekomst nieuwe problemen te voorkomen. Dat zegt de toezichthouder op energiebedrijven, de Autoriteit Consument en Markt, in de Volkskrant.

Voorzitter Martijn Snoep zegt dat de huidige problemen bij energiebedrijven nog lang niet voorbij zijn en dat hij met de huidige regels niet voldoende toezicht kan houden. "We kunnen niet altijd doen wat we graag zouden willen doen en daarom is een fundamentele herziening van het huidige stelsel noodzakelijk", zegt Snoep in het NOS Radio 1 Journaal.

"De regels van nu zijn ontworpen in een tijd dat er voldoende gas was in Nederland, er nog geen klimaatprobleem was waardoor we van het gas af moesten en overheidsbedrijven werden geliberaliseerd. Die regels waren toen een goed idee maar de omstandigheden zijn veranderd."

Te lichte vorm van toezicht

Vorig jaar gingen er verschillende energiebedrijven failliet nadat de gasprijs snel was opgelopen. Volgens de toezichthouder konden onder de huidige regels de problemen niet worden voorkomen. Daarom pleit voorzitter Snoep ervoor om de ruim 60 energiebedrijven aan vergelijkbare regels te onderwerpen als waarmee banken al te maken hebben. Dat moet het risico van faillissementen een stuk kleiner maken.

"Het toezicht op energiebedrijven is nu een lichte vorm van toezicht", zegt Snoep. "De gedachte was dat concurrentie voor voldoende automatisch toezicht zou zorgen. Dat is anders gebleken."

Daarnaast wil hij dat er een waarborgfonds komt voor het geval bedrijven toch omvallen. Consumenten kunnen met geld uit dat fonds geholpen worden zodat ze niet van de een op de andere dag veel meer kwijt zijn aan energiekosten, zoals vorig jaar bij klanten van Welkom Energie het geval was.

Net als bij zorgverzekering

Ook wil Snoep dat het aanbod van energiebedrijven simpeler wordt en makkelijker te vergelijken voor consumenten. Net als bij de zorgverzekering zou er een vaste periode moeten komen waarop consumenten kunnen overstappen van de een na de andere leverancier.

Op dit moment bieden energiebedrijven nauwelijks vaste contracten aan vanwege de grote onzekerheid op de energiemarkt. Minister Jetten van Klimaat kijkt naar de mogelijkheid om in de wet vast te leggen dat energiebedrijven vaste contracten moeten aanbieden.