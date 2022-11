In een kampeerboerderij in Someren waar vanaf maandag 450 asielzoekers zouden worden opgevangen, heeft vannacht brand gewoed. De politie en brandweer houden er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken.

De brandweer kwam volgens Omroep Brabant met drie blusvoertuigen en een hoogwerker naar de plek van de brand. In het gebouw verbleven op dat moment geen mensen. Er raakte niemand gewond.

De rook sloeg uit het rieten dak van de boerderij: