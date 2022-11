De Foggia-episode van Oranje-keeper Noppert: 'Hij rookte als een schoorsteen'

Foggia staat op dat moment negentiende in de Serie B en de fanatieke aanhang mort. Er moet iets gebeuren. Een pijnlijke fout van Guarna, die de 1-1 inleidde tijdens de beladen derby tegen Zaccheria, is voor Stroppa de rechtvaardiging om zijn Nederlandse doelman onder de lat te posteren.

Dibitonto zit op de bank als Noppert op 28 april 2018 zijn debuut maakt bij de Rossonero, de Roodzwarten, tegen Cittadella. Drie maanden eerder is hij door Foggia-manager Luca Nembar overgenomen van NAC, omdat trainer Giovanni Stroppa zo zijn twijfels heeft over eerste doelman Luca Guarna.

Yesterday, Andries Noppert made his World Cup debut for the Netherlands vs Senegal and kept a clean sheet In 2019, he was a second keeper for Foggia in Serie B (via GdS) Never give up 🥹🇳🇱 pic.twitter.com/0gi07gfmlG

Drie weken later, weet Monaco nog, is Noppert voor de tifosi ineens de grote man aan de kant van Foggia. "Tegen Carpi viel hij in sportief opzicht op, toen hij een penalty stopte en zodoende een groot aandeel had in de 0-2 zege."

"Hij maakte in die wedstrijd een kapitale fout bij het tweede doelpunt van Hellas, waarmee hij er mede debet aan was dat het duel in 2-2 eindigde."

Noppert krijgt in seizoen 2018/2019 slechts driemaal een basisplaats. Een snelle rekensom leert dat hij in de achttien maanden dat hij bij Foggia onder contract staat, in totaal welgeteld slechts acht duels speelt.

'De Wolkenkrabber' ontpopt zich in Foggia tot poortwachter van uitersten. Een sluitpost die fraaie reddingen afwisselt met onzeker handelen in het doelgebied, zegt Monaco.

Antonio Monaco is journalist bij de plaatselijke krant Stato Quotidiano en volgt de club in het jaar waarin de Nederlander zijn opwachting maakt. Wat hij zich vooral van Noppert herinnert? "Hij had al heel snel een bijnaam. Vanwege zijn lengte doopten we hem tot Il Grattacielo."

Anders dan medespeler Pietro Iemello en de familie Sannella, de eigenaars van de club, wordt de lange Nederlander door de fans op handen gedragen. Waar boze supporters halverwege seizoen 2018/2019 de auto van aanvaller Iemello in de brand steken vanwege tegenvallende resultaten en ook een bolide van de Sannalla's er om dezelfde reden aan moet geloven, is Noppert ongekend populair.

Amper een paar weken in dienst van de club uit de Serie B wordt de auto waarin hij vanuit Nederland naar Italië is gereden door de maffia gestolen. Hij mag het voertuig terugkopen, maar ziet daarvan af omdat de wagen al volledig gestript blijkt.

Misschien, zo oppert Monaco, reflecteren zijn sterk wisselende optredens wel de gemoedstoestand waarin hij verkeert. In Foggia, een stad van een slordige 150.000 inwoners boven de hak van De Laars, belandt Noppert in een andere wereld dan hij gewend is.

Andries Noppert maakte vandaag een degelijk debuut in Oranje. Louis van Gaal gaf hem de kans en Noppert vertelt over zijn band met de bondscoach. - NOS

Calcio Foggia, zoals de club tegenwoordig heet, is inmiddels afgegleden naar de Lega Pro, de voormalige Serie C. Daarin staat de ooit zo trotse club van Bryan Roy op de tiende plaats, stevig ingeklemd tussen anonieme ploegen als Monopoli en Nuova Monterosi.

Mensen als Dibitonto, een voormalige speler van Barletta, Andria, Taranto en Bari, rest nog slechts de herinneringen. Hij heeft nog altijd contact met Noppert. De twee sturen elkaar met enige regelmaat berichten. Noppert, wil Dibitonto er maar mee zeggen, is zo'n speler die je als vriend beschouwt en om die reden koestert.

"Toen hij in Foggia aankwam, had hij moeite om zijn draai te vinden. De taal, de cultuur, maar ook het voetbal dat in de Serie B gespeeld werd, werkelijk alles was anders dan hij in Nederland gewend was."

Verlost van de druk

Het verbaast hem naar eigen zeggen niet dat uitgerekend Noppert drie jaar later één van de in totaal 832 uitverkorenen is die deelneemt aan het WK in Qatar.

"Hij woont in Heerenveen weer in een omgeving waar hij zich thuis voelt en verlost is van de druk die hij in Foggia ervaarde. In Italië kreeg hij eigenlijk nooit het vertrouwen van de clubleiding."

Belangrijker nog, zegt Dibitonto: "Bij Heerenveen speelt hij elke week. Een keeper wordt pas goed als hij continu in de basis staat. Hij blijkt een geweldige doelman. Ondanks zijn lengte is hij veerkrachtig en hij beschikt over geweldige reflexen."

En vergeet Nopperts geheime wapen niet, zegt hij. "Kan hij een bal niet met de handen pareren, dan heeft hij altijd nog zijn voeten om op te vertrouwen. Hij is de ideale doelman."