Van Vleuten breekt pols bij val in Giro Rosa

Annemiek van Vleuten is ernstig ten val gekomen in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Van Vleuten maakte kort na de finish duidelijk dat ze haar linkerpols gebroken heeft. De val maakt hoogstwaarschijnlijk een einde aan haar Giro en daarnaast aan haar ambities om volgende week de wereldtitel te prolongeren. In het ziekenhuis wordt haar pols verder onderzocht. Valpartij in slotkilometer Meerdere rensters, onder wie Van Vleuten en Marianne Vos, gingen in de slotkilometer in Maddaloni, ten noorden van Napels, onderuit. De Nederlandse wereldkampioene kwam met maar één hand aan het stuur, een gehavend shirt en een bebloede kin over de streep Afgelopen weekeinde won Van Vleuten de tweede etappe, daarin nam ze de leiding in het algemeen klassement in handen. Ze verdedigde een voorsprong van bijna twee minuten op de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Bekijk hieronder in de carrousel foto's van Van Vleuten:

Vos, winnaar van al drie etappes in de rittenkoers, smakte ook tegen het asfalt. "We reden in een dalende lijn. Het ging loeihard, we konden elkaar niet ontwijken. Het was denk ik een combinatie van stress voor de laatste bocht en wielen die elkaar raakten. Vervolgens was het een grote domino." De gevolgen die Vos ondervindt lijken minder groot te zijn dan bij Van Vleuten. "Ik heb wat schaafwonden, maar denk ik wel geluk gehad."

De Belgische Lotte Kopecky sprintte in Maddaloni naar de ritzege. Kopecky won het sprintje voor de Britse Lizzie Deignan. Twee rensters gingen al vroeg in de etappe op avontuur. Silvia Zanardi en Ainara Elbusto pakte een kleine vijf minuten voorsprong op het peloton. Vijftig kilometer voor de streep sloten Ali Jackson, Mariia Novoldskaia en Aude Biannic zich bij het duo aan. Novoldskaia probeerde het in de slotfase nog alleen, maar werd op tijd teruggepakt waarna Kopecky, in 2017 wereldkampioene koppelkoers op de baan, de ritzege veroverde.