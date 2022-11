'Politie in Staphorst gehinderd door trekkers en kraaienpoten'

Voorafgaand aan de Sinterklaasintocht van zaterdag hadden zich tientallen mensen bij de afrit van de A28 verzameld. Ze wilden voorkomen dat tijdens intocht tegen Zwarte Piet werd gedemonstreerd. Om alles in goede banen te leiden, was de politie massaal op de been en stond ook de ME paraat.

De politie zegt op vragen van de Volkskrant dat in de buurt van de afrit een politiebus met zes agenten stond. Toen de auto's met demonstranten en Amnesty-waarnemers werden belaagd, zou meteen versterking zijn opgeroepen. Maar de ME "werd onderweg behoorlijk gehinderd door verschillende blokkades van bijvoorbeeld tractoren. Er zijn op één locatie zelfs kraaienpoten aangetroffen".

De agenten bij de afrit grepen niet in om escalatie te voorkomen, aldus de politie. Hun inschatting en die van de meldkamer was dat de demonstranten en waarnemers voor hun veiligheid het beste in hun auto konden blijven, in afwachting van de komst van de ME. De politie vraagt zich nu wel af of de juiste afwegingen zijn gemaakt. Ze betreurt het "oprecht" dat het grondrecht van de KOZP-demonstranten om te demonstreren is geschonden.