WK-ganger Onana, in vijf maanden van paria bij Ajax tot parel van Inter

André Onana vertrok in mei als een paria uit Amsterdam. Na zijn dopingschorsing keepte hij nog een aantal wedstrijden voor Ajax, maar de soevereine doelman die hij was voor zijn dopingperikelen, was hij niet meer. In Amsterdam wilde hij naar eigen zeggen graag verlengen, maar zijn contracteisen waren Ajax te gortig. Het werd een principekwestie en uiteindelijk vertrok hij afgelopen zomer transfervrij naar Internazionale. Vandaag om 11.00 uur begint Onana met Kameroen aan het WK voetbal, met een wedstrijd tegen Zwitserland. Vol vertrouwen en als 'het gezicht' van het opgeleefde Inter. "Onana is dé verrassing van het seizoen, de fans houden van hem", zegt Filippo Conticello. Hij volgt de blauwzwarten uit Milaan voor de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. 'Eerste verdediger' Dat Onana ook zou spelen, was geen uitgemaakte zaak. Sterker nog: zijn trainer Simone Inzaghi was duidelijk voor het seizoen. De 38-jarige Samir Handanovic was aanvoerder én eerste doelman. De Sloveen was immers al tien jaar de eerste keeper van de club en speelde zo'n 400 wedstrijden in die periode. Onana kwam binnen als grote onbekende. Maar Onana mocht zich ook laten zien. Hij speelde de wedstrijden in de Champions League. Tegen Bayern München verloor Inter met 2-0, maar de doelman uit Kameroen liet zich zien aan het publiek, dat meteen onder de indruk was.

André Onana in actie in de Champions League tegen Bayern München - AFP

"Onana is heel actief en goed met de voeten. Hij is eigenlijk de eerste verdediger. De mensen hier waarderen deze nieuwe stijl. Ze wilden af van dat statische", zegt Conticello. Lof van iconen Eto'o en N'Kono De stijl van Onana wordt ook in Kameroen gewaardeerd. Samuel Eto'o, topscorer aller tijden van zijn land en tegenwoordig voorzitter van de Kameroense voetbalbond, stak zijn bewondering onlangs niet onder stoelen of banken: "Hij is een van de beste drie keepers ter wereld. Of eigenlijk, voor mij is hij de beste ter wereld."

Onana leerde de kneepjes van het vak in de voetbalacademie van Eto'o, voor hij op zijn veertiende verkaste naar de jeugdopleiding van Barcelona. De Catalanen verkochten de talentvolle goalie vier jaar later, in 2015, aan Ajax. "Het feit dat hij de bal zestig meter ver kan gooien en als een extra veldspeler fungeert, is bijzonder", aldus Eto'o. "Hij lijkt wel op de Braziliaanse doelman Júlio César, wat betreft de impact die hij heeft, hoewel ze van een andere generatie zijn."

Andre Onana in het doel van Kameroen - Reuters

Ook een illustere voorganger onder de lat van Kameroen, Thomas N'Kono, is enthousiast over de manier waarop Onana in Milaan voor de dag komt. "Hij laat zien dat hij een geweldige persoonlijkheid heeft. Er zijn wedstrijden waar technische kwaliteiten niet genoeg zijn en Andre heeft aangetoond dat hij ook mentaal heel krachtig is", zei de aanvoerder van Kameroen tijdens het WK van 1982 in een interview met La Gazetta dello Sport. Doorbraak bij Inter Na elke Champions League-wedstrijd van Onana nam de druk toe op 'old school'-keeper Handanovic, zoals Conticello de Sloveense sluitpost omschrijft. Begin oktober hakte Inzaghi de knoop door. Tegen Sassuolo keepte Onana voor het eerst ook in de Serie A. En sindsdien gaat het beter met Inter. "Sinds hij in het elftal is gekomen, heeft Inter in de competitie alleen nog van Juventus verloren, maar zelfs in die wedstrijd keepte hij heel goed", zegt de Italiaanse journalist, die niet alleen de doelman, maar ook de mens Onana roemt. "Hij is heel intelligent en nieuwsgierig naar het land en de taal. Italiaans leren gaat hem goed af", merkt de Inter-volger. Hij ziet dat de 26-jarige doelman echt wil slagen bij de club en gefocust is op goed presteren.

Andre Onana met de vlag van zijn land - ProShots

De fans van Inter zullen hun nieuwe favoriet zeker volgen als hij tegen Zwitserland aan zijn WK begint. Nu Italië zelf ontbreekt, kijken ze met bovengemiddelde interesse naar de Serie A-spelers die actief zijn op het WK. Naast Onana zullen ook Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Lautaro Martínez extra aandachtig gevolgd worden. De 'Ontembare Leeuwen', de nummer drie van de laatste Afrika Cup, spelen naast Zwitserland ook nog tegen Brazilië en Servië.