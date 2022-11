Wekdienst 24/11: Jeugdbeschermers naar Tweede Kamer • Terreurverdachten voor rechter

Eerst het weer: vanochtend valt in de noordelijke helft een enkele bui, maar uiteindelijk wordt het overal droog en zonnig. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind liggen de maxima tussen 11 en 12 graden. In de avond neemt de bewolking weer toe gevolgd door regen uit het westen.

Goedemorgen! Jeugdbeschermers trekken vandaag naar de Tweede Kamer, waar opnieuw over de problemen in de jeugdzorg wordt gedebatteerd. En op het WK voetbal komen onder meer Brazilië en Portugal in actie.

De kiescommissie in Brazilië heeft een klacht van vertrekkend president Jair Bolsonaro afgewezen . Het team van Bolsonaro vocht dinsdag de uitslag van drie weken geleden alsnog aan. Niet alleen is zijn klacht afgewezen, zijn partij moet ook een boete van 23 miljoen real (4,1 miljoen euro) betalen omdat zijn partij volgens de kiescommissie het kiessysteem zou ondermijnen.

En dan nog even dit:

De kantine van voetbalclub DCG in Amsterdam was bij de eerste wedstrijd van Marokko op het WK het decor van de voetbaltalkshow Mocro Inside. De supporters van Marokko konden er genieten van het duel tegen Kroatië en ze kunnen er later in de groepsfase ook de wedstrijden tegen België en Canada zien.

De talkshows rond de wedstrijden van Marokko worden georganiseerd door Nordin Ghouddani. Hij vindt het fantastisch als Nederland wint, vertelt hij, maar het weegt niet op tegen de trots en liefde voor Marokko: