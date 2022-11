Kiescommissie Brazilië wijst klacht Bolsonaro over verkiezingsuitslag af

Het hoofd van de Braziliaanse kiescommissie heeft een klacht van vertrekkend president Jair Bolsonaro afgewezen. Bolsonaro, die drie weken geleden nipt verloor van zijn rivaal Lula da Silva, vocht de uitslag van de presidentsverkiezingen dinsdag aan.

Ook moet zijn liberale partij een boete betalen van 23 miljoen real (4,1 miljoen euro). Volgens de kiescommissie heeft de partij met de klacht geprobeerd het kiessysteem te ondermijnen.

Het team van Bolsonaro wilde een deel van de stemmen via elektronische stemmachines ongeldig laten verklaren vanwege "softwarefouten" in de machines. Volgens de partij zouden er problemen zijn geweest met identificatienummers in de stembuslogboeken. Een deel van de stemmen is daarom ongeldig, meent het kamp-Bolsonaro. Maar de kiescommissie gaat daar niet in mee, blijkt nu uit een vrijgegeven juridisch document.

De klacht had namelijk alleen betrekking op de tweede ronde van de verkiezingen. Om behandeld te worden had het beklag ook over de eerste ronde moeten gaan, de ronde die Bolsonaro won.

De voorzitter van de kiescommissie, Alexandre de Moraes, is tevens rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat de vertrekkend president de uitslag bij die rechtbank nog kan aanvechten. De uitslag van de presidentsverkiezingen staat daarmee zo goed als vast.

'Verkiezingsfraude'

De klacht van Bolsonaro werd ook wel gezien als poging onrust te zaaien. Mogelijk wil hij zich op een later moment weer verkiesbaar te stellen.

Eind oktober verloor de rechts-populistische Bolsonaro met een marge van minder dan twee procentpunten (50,9 procent tegen 49,1 procent) van Lula. Voorafgaand aan de verkiezingen zei de president regelmatig dat een verlies voor hem alleen door kiesfraude zou kunnen komen. Na de bekendmaking van de uitslag spraken zijn aanhangers vrijwel direct van stembusfraude.

Inmiddels is de machtsoverdracht begonnen: Lula wordt op 1 januari ingezworen als nieuwe president.