Balende horeca Texel over code rood: 'Gestraft voor besmettingen in Amsterdam'

Belgen die meer dan 48 uur in een van de twee provincies zijn geweest, moeten verplicht twee weken in quarantaine. Voor Duitsers verschilt het per deelstaat of mensen ook in quarantaine moeten. Lees er meer over in dit artikel .

"Duitsers zijn in paniek. Een aantal van hen is halsoverkop vertrokken terwijl ze tot zaterdag of zondag zouden blijven." Op de camping staan altijd meer Duitsers dan Nederlanders.

Wat de campingeigenaar extra jammer vindt, is dat er in Katwijk nauwelijks besmettingen zijn. "Het probleem zit in de grote steden. En dan geldt dit voor twee hele provincies. Ik vind het raar hoe het allemaal ingedeeld wordt, bij ons is niks aan de hand."

Die mening deelt manager Marco Schipper van het Texelse hotel De Lindeboom, waar Duitse gasten gisteren al op stel en sprong hun koffers pakten. "Het is heel bizar, want hier zijn bijna geen besmettingen. Eigenlijk worden we gestraft omdat er in Amsterdam veel besmettingen zijn. Ik vind het belachelijk, maar het is niet anders."

Dreigementen

Intussen draaien niet de ondernemers, maar de gasten op voor de kosten. Waar zij aan het begin van de coronacrisis nog kosteloos konden annuleren, is daar nu geen sprake meer van. "En dat vinden ze niet fijn. De een snapt het, de ander maakt er een probleem van", zegt Schipper. "We proberen zo dicht mogelijk bij elkaar te komen en bijvoorbeeld korting op een volgend verblijf te geven. Of ze hoeven maar 75 procent te betalen."

Rozemarijn Dees van de Katwijkse camping kreeg al te maken met dreigementen. "Mensen zeggen dat ze juridische stappen gaan ondernemen. Ze hebben geen poot om op te staan, maar dit is natuurlijk niet de relatie die je met je gasten wil opbouwen."

Hoeveel annuleringen en vroegtijdige vertrekkende gasten er in totaal zijn, is bij branchevereniging Hiswa Recron en toerismebureau NBTC niet bekend. Maar de branchevereniging hoort van allerlei leden dat de annuleringen ook op vakantieparken binnenstromen.

"Ze zijn bezorgd, hebben al veel verliezen geleden en vragen zich af wat dit nu weer betekent", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. "We hopen dat het zich niet verder uitbreidt."