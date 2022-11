Zus Kim Jong-un haalt uit naar Zuid-Korea om dreigen met verdere sancties

Kim Yo-jong, de machtige zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, heeft uitgehaald naar buurland Zuid-Korea. Seoul dreigde recent verdere sancties aan Noord-Korea op te leggen omdat het land rakettesten blijft uitvoeren.

Kim Yo-jong vergeleek Zuid-Korea met een "losgeslagen hond, die losgaat op een bot aangereikt door de Verenigde Staten". Ook omschreef ze de regering in Seoul als "idioten die een onveilige situatie blijven veroorzaken". Verdere sancties van het buurland zullen de agressie vanuit Noord-Korea verder doen oplaaien, waarschuwde Kim Yo-jong. Zij wordt gezien als de machtigste persoon in Noord-Korea, na leider Kim Jong-un.

'Zware provocatie'

Eerder deze week liet de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider ook al van zich horen. Ze reageerde toen op de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad die ging over een recente raketlancering. De Veiligheidsraad was bijeen gekomen omdat Pyongyang een intercontinentale raket had gelanceerd. Die kwam in het water terecht op 200 kilometer van de Japanse kust. Begin deze maand vuurde Pyongyang ook al meer dan tien raketten af, aldus de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

De VN veroordeelde de lancering maar een officiële verklaring bleef zoals verwacht uit door weerstand van China en Rusland. De Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot van Seoul, drong bij de Veiligheidsraad juist op verdere sancties aan.

Kim Yo-jong noemde de bijeenkomst een "zware politieke provocatie". Ook sprak ze van "een dubbele standaard" en stelde dat de Veiligheidsraad "een oogje dichtknijpt voor de zeer gevaarlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea".

Begin deze maand hielden de VS en Zuid-Korea een gezamenlijke militaire oefening in de regio. De oefening toonde volgens de VS en Zuid-Korea de toewijding van beide landen om "resoluut" te reageren op Noord-Koreaanse provocaties.