Politie rolt internationale spoofingdienst op en arresteert fraudeurs

De politie heeft een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen helpdeskfraude. In samenwerking met de politie in Engeland is de spoofingdienst iSpoof uit de lucht gehaald en zijn de eigenaar van de dienst en twee gebruikers van de software gearresteerd.

Spoofing is een truc waarbij een oplichter zich telefonisch voordoet als medewerker van een bank, een helpdesk of webwinkel. Slachtoffers worden misleid om geld over te boeken of privégegevens prijs te geven. Met de software van iSpoof kunnen misbruikers eenvoudig hun eigen telefoonnummers verbergen en zogenaamd bellen namens een ander.

Servers in Almere

In een lopend onderzoek naar bankhelpdeskfraude stuitte het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland op iSpoof en werd ontdekt dat deze draaide op servers in Almere. Door een tap op de servers kreeg de politie zicht op de gebruikers van de software en hun werkwijze.

Daaruit werd duidelijk dat gebruikers wereldwijd per maand circa een miljoen gesprekken of pogingen daartoe voeren. In Nederland gaat het om vermoedelijk duizenden telefoontjes per maand. De tap leidde tot het aanhouden van twee mannen uit Almere van 19 en 22 jaar oud.

In de berg aan data heeft de politie tot nu toe honderd gebruikers uit Nederland ontdekt en aan de hand hiervan identificaties vastgesteld en dossieropbouw gedaan. Meer aanhoudingen gaan dus volgens de politie zeker volgen.

Fraude een stuk moeilijker

De uitbater van iSpoof bleek in Londen te wonen en was al in het vizier van de London Metropolitan Police. Hij is op 6 november gearresteerd. In de week daarna is iSpoof uit de lucht gehaald. De Britse politie heeft vervolgens nog eens 142 verdachten opgepakt.

De politie stelt dat het voor criminelen voorlopig een stuk moeilijker is om op deze manier te frauderen. "Ze weten dat internationale opsporingsdiensten ze in het vizier hebben", aldus de politie.

Hoewel er veel gewaarschuwd wordt voor spoofing trappen nog veel mensen erin. Daar heeft onderzoeksleider Henrique van Huisstede wel een verklaring voor. "Ze maken gebruik van psychologische technieken. Ten eerste lijkt het precies alsof ze van een bank of andere financiële instelling bellen. Vervolgens wordt er een probleem geïntroduceerd, bijvoorbeeld dat je rekening is gehackt. Daarna wordt er een tijdsdruk opgelegd: je moet nú handelen. Doe dit of dat om het probleem op te lossen. Voor veel mensen is dat toch voldoende reden om hierin mee te gaan."