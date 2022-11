Akkoord tussen Kosovo en Servië over kentekenplaten

Kosovo en Servië hebben vlak voor het verlopen van een ultimatum een akkoord gesloten over het gebruik van kentekenplaten in het noorden van Kosovo. De onenigheid over automobilisten die daar met Servische nummerplaten rondrijden, duurde al bijna twee jaar en liep de laatste tijd hoog op.

Kosovo was van plan om na middernacht automobilisten die nog met Servische kentekenplaten rijden te beboeten. Plannen om de kentekenplaten te verbieden leidden recent tot spanningen in het noorden van het land, waar veel etnische Serviërs wonen. Zo legden honderden Serviërs in Kosovo, onder wie politieagenten, onlangs het werk neer. Ook waren er blokkades bij grensovergangen.

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk en voerde eigen kentekenplaten in. Maar buurland Servië erkent de onafhankelijkheid van de voormalige Servische provincie niet, en dus rijden etnische Serviërs nog altijd rond met Servische nummerborden. Het gaat om zo'n tienduizend automobilisten.

'Verdere escalatie voorkomen'

Bemiddeling van de Europese Unie moest eraan te pas komen om de partijen nader tot elkaar te brengen. "De onderhandelaars zijn het eens over maatregelen om verdere escalatie te voorkomen en om zich volledig te richten op het voorstel om hun relatie te normaliseren", schrijft EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell op Twitter.

Het akkoord houdt in dat Servië belooft geen Servische nummerplaten meer uit te geven aan Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen. Kosovo belooft automobilisten met Servische nummerplaten niet te beboeten, noch hun auto's in beslag te nemen.