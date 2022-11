Rijksrecherche onderzoekt leugens in proces-verbaal van agent die kopstoot gaf

Twee Rotterdamse agenten hebben doelbewust gelogen bij het opstellen van een proces-verbaal rond een aanhouding. Uit camerabeelden blijkt dat niet de verdachte, maar de politie geweld heeft gebruikt tijdens een aanhouding op 19 juni 2020 in Rotterdam.

De rechter heeft dat vastgesteld. Er is doelbewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven in het proces-verbaal door de betrokken agenten, zegt de rechter. De Rijksrecherche gaat de zaak nu onderzoeken.

Persrechter Jacco Boek is tegenover Nieuwsuur helder over de ernst van de zaak. "Het is heel ernstig. Het proces verbaal van een agent is heel belangrijk, daar kan iemand op veroordeeld worden. We moeten blind kunnen vertrouwen op wat daar staat. Iets welbewust opschrijven wat niet is gebeurd, dat is heel erg."

'Geen kwade opzet'

De agent is eerder al veroordeeld voor de kopstoot, hij kreeg een boete van 250 euro voor mishandeling. Uit videobeelden blijkt nu dat hij ook heeft gelogen over wat er die dag is gebeurd. Dat is te zien op beelden die zijn aangeleverd door het slachtoffer van de kopstoot. De technische recherche van de politie heeft de beelden na het incident wel veiliggesteld, maar deze vervolgens niet toegevoegd aan het dossier van de strafzaak.

De politie Rotterdam blijft bij een eerdere verklaring en laat weten dat het korps "van meet af aan kennis had van het verschil tussen de beleving van de collega die hij in het PV (proces-verbaal) van bevindingen schreef, en de beelden." Toch is er volgens een woordvoerder "geen reden om aan te nemen dat er sprake is van kwade opzet danwel liegen." Het korps wacht het onderzoek van de Rijksrecherche af.

De persrechter zegt dat het onmogelijk is dat de agent een andere beleving heeft gehad: "Wat de agent schrijft is gewoon niet gebeurd. Dat noemen we liegen."