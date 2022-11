België opent WK met zege, ondanks matige wedstrijd tegen Canada

Als het EK van 2020 al een van de laatste kansen was voor de gouden generatie aan Belgische voetballers, dan is het WK in Qatar dat zeker. Met Canada kregen de Rode Duivels op papier een eenvoudige opponent om het toernooi mee te beginnen, maar in de praktijk ging het allesbehalve eenvoudig: 1-0 winst.

België kan niet langer met een heel elftal aan sterren op de proppen komen - Romelu Lukaku is geblesseerd, Vincent Kompany en Thomas Vermaelen gestopt en Dries Mertens gepasseerd - maar met namen als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Eden Hazard in de basis mag een groep met Marokko, Kroatië en Canada toch geen problemen opleveren.