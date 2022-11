Trump boos over beslissing vrijgeven belastingaangiften: 'Hof heeft eer verloren'

Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump hekelt een beslissing van het Hooggerechtshof over het vrijgeven van een deel van zijn belastingaangiften. Het ministerie van Financiën is nu verplicht om zijn belastingaangiften te overhandigen aan een Democratische commissie van het Huis van Afgevaardigden. Op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social zegt Trump dat het hof, waar hij zelf drie conservatieve rechters benoemd heeft, zijn "eer, aanzien en status" verloren is.

Gisteren besloot het hoogste orgaan van de Amerikaanse rechtelijke macht na jarenlang juridisch getouwtrek dat Trumps belastingaangiften moeten worden overhandigd. De commissie wil onder meer weten wat de financiële status is van Trumps zakenimperium.

Naar de belastingaangiften van de voormalig president lopen meerdere onderzoeken. Zijn juridische team heeft altijd geprobeerd om de aangiften geheim te houden. Daartoe richtten ze zich in meerdere zaken tot het Hooggerechtshof, nadat pogingen bij lagere rechtbanken waren mislukt.

"Waarom zou het iemand verbazen dat het Hooggerechtshof in mijn nadeel heeft beslist, dat doen ze altijd!", schrijft Trump in een reactie. "Het is ongekend om belastingaangiften te overhandigen, en het schept een verschrikkelijk precedent voor toekomstige presidenten", vindt hij.

Andere juridische houding

De juridische bal begon te rollen toen Richard Neal, die de Democratische commissie leidt die het onderzoek gaat doen, drie jaar terug om Trumps aangifte vroeg bij de belastingdienst (IRS). Het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat destijds nog geleid werd door een door Trump aangestelde minister, weigerde aanvankelijk de documenten te overhandigen.

Een woordvoerder van het ministerie vertelde gisteren tegen CNN, na de uitspraak van het hof, dat de documenten nu wel worden overhandigd aan de commissie. Een lid van de Democratische commissie zei te hopen dat hij de documenten volgende week heeft.

Er zit haast achter voor de Democraten, omdat op 3 januari het nieuwe Congres wordt geïnstalleerd, waarna de Republikeinen in de meerderheid zijn. Die kunnen op hun beurt weer proberen om de overhandiging van de documenten tegen te houden.

"We kenden de kracht van onze zaak, we bleven op koers, en uiteindelijk is onze zaak bevestigd door de hoogste rechtbank van het land", zei commissieleider Neal.

Zoveelste juridische nederlaag

Het is het zoveelste verlies bij het Hooggerechtshof voor Trumps kamp. Vorig jaar besloot de opperrechter al dat de oud-president zijn belastingaangiftes moest overhandigen aan een openbaar aanklager in New York. Die wilde ook onderzoek doen naar de financiële situatie van Trumps zakenimperium. De vrijgegeven documenten moeten onder meer aantonen of hij fraude heeft gepleegd bij zijn belastingaangifte.

Trump beschuldigde de openbaar aanklager na de uitspraak van "vissen naar informatie". Volgens hem had het hof daar nooit in mee mogen gaan.

Trump is volgens persbureau AP een van de weinige Amerikaanse presidenten die weigert zijn belastingaangiften vrij te geven. Hij is van plan om in 2024 weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen.