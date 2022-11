Recordaantal van 40 miljoen kinderen mist mazelenvaccinatie door coronapandemie

Door de coronapandemie is de vaccinatiegraad tegen mazelen afgenomen en is een recordaantal van 40 miljoen kinderen niet tegen de ziekte gevaccineerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC) dreigt een snelle verspreiding van mazelen in verschillende regio's wereldwijd.

Mazelen is een van de besmettelijkste virussen en is bijna volledig te voorkomen door vaccinatie. Het virus wordt meestal verspreid via direct contact of via de lucht en veroorzaakt symptomen zoals koorts, spierpijn en huiduitslag in het gezicht en de hals. Om de ziekte uit te roeien is een vaccinatiegraad van minstens 95 procent in ieder land nodig.

'Tijd om in actie te komen'

"Hoewel het aantal gevallen van mazelen nog niet dramatisch is gestegen in vergelijking met voorgaande jaren, is het nu tijd om in actie te komen", zegt Patrick O'Connor van de WHO. Volgens de WHO en CDC waren er vorig jaar wereldwijd ongeveer negen miljoen mazeleninfecties en 128.000 aan mazelen gerelateerde doden.

Volgens O'Connor is het aantal gevallen nog niet sterk gestegen door een combinatie van factoren, zoals de aanhoudende sociale afstandsmaatregelen vanwege corona en de cyclische aard van mazelen. "Dit kan verklaren waarom er ondanks de toenemende immuniteitskloven nog geen explosie van gevallen is geweest, maar dat zou snel kunnen veranderen", zegt O'Connor.

De meeste sterfgevallen gerelateerd aan mazelen worden veroorzaakt door complicaties zoals zwelling van de hersenen en uitdroging. De WHO zegt dat ernstige complicaties het gevaarlijkst zijn voor kinderen onder de vijf jaar en volwassenen ouder dan dertig jaar.

Meeste sterfgevallen in Afrika en Azië

Meer dan 95 procent van de sterfgevallen door mazelen komt voor in ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika en Azië. Er is geen specifieke behandeling voor mazelen, maar het vaccin voorkomt in 97 procent van de gevallen ernstige ziekte en overlijden.