Kaag: digitale euro is er voorlopig nog niet, voorwaarden privacy belangrijk

Minister Kaag van Financiën heeft in de Tweede Kamer gezegd dat er nog geen besluiten zijn genomen over invoering van een 'digitale euro'. De Europese Centrale Bank denkt na over de ontwikkeling van zo'n munt, als aanvulling op contant geld.

Er zijn nog geen vastomlijnde plannen, maar de munt zou qua technologie kunnen gaan lijken op een cryptomunt zoals bitcoin, waarmee mensen rechtstreeks aan elkaar kunnen betalen zonder tussenkomst van een bank. Aan de munt zou informatie van de betaler en ontvanger worden gekoppeld.

In de Kamer zijn veel vragen over de digitale euro, vooral over de mogelijke gevolgen voor de privacy. Veel Kamerleden zijn bang dat de overheid via de digitale euro kan volgen hoe mensen hun geld besteden, ook als het om kleine privé-aankopen gaat.

Verder is er angst dat in de munt kan worden 'geprogrammeerd' waar iemand geld aan mag uitgeven. Zoals Kamerlid Ephraim van de Groep Van Haga het verwoordde: "Een doosje sigaren niet en een veganistische algenburger wel."

Kaag: hecht ook aan privacy

Kaag benadrukte dat er voordelen aan het systeem kunnen zitten, maar ook risico's, dat die nog in kaart worden gebracht en dat de Kamer bij de besluiten wordt betrokken. Ook zij onderstreepte het belang van goede voorwaarden op het gebied van privacy. En ze zei te willen voorkomen dat iemand via de digitale euro kan worden gedwongen bepaalde producten wel of juist niet te kopen.

Kaag praat er ook over met andere landen. "Wij denken als lidstaten na over de randvoorwaarden." De Europese Commissie zal in het tweede kwartaal van volgend jaar met een concreet voorstel komen.

Op de publieke tribune van de Kamer zaten veel uitgesproken tegenstanders van de digitale euro en buiten het gebouw stonden er ook enkele honderden.