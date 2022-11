Vanavond op tv: Liegende agenten • Iraanse protesten • Fruittelers verbolgen over suikertaks • Klimaatactivisten van alle leeftijden

De protesten in Iran houden aan. Aanleiding is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september. Op dit moment wordt er vooral geprotesteerd in de Koerdische regio's van het land.

Suikertaks op fruitsap

Zit er meer suiker in frisdrank of fruitsap? Het antwoord is: ongeveer even veel. En in sommige verse fruitsappen zelfs méér. Is het daarom redelijk om de consumptie van fruitsappen te ontmoedigen via een suikertaks? Fruittelers vinden dat dit absoluut niet zo is.