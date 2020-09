Marco Kroon hoeft boete voor wildplassen tijdens carnaval niet te betalen

Majoor Marco Kroon krijgt een voorwaardelijke boete van 140 euro opgelegd voor wildplassen tijdens carnaval vorig jaar in Den Bosch. Dat heeft de militaire kantonrechter besloten. Kroon kreeg eerder een onvoorwaardelijke geldboete.

De drager van de Militaire Willems-Orde had de onvoorwaardelijke geldboete aangevochten, omdat de nood heel hoog geweest zou zijn. Hij had geen tijd gehad om een toiletwagen of plaszuil te zoeken. Volgens zijn advocaat waren er te weinig wc's beschikbaar. De rechter acht dat niet aangetoond.

Lange wachtrijen voor toiletten

Kroon heeft laten weten een aandoening te hebben waardoor hij zijn plas maar kort kan ophouden. Hij zou er alles aan hebben gedaan om op tijd een wc te vinden. Volgens de rechter valt te verwachten dat er bij drukke evenementen niet op elk moment een toilet beschikbaar is en dat er soms lange wachtrijen zijn. "Van bezoekers mag verwacht worden daarmee rekening te houden. De urologische aandoening van Kroon maakt dat hij hiermee wat meer rekening moest houden dan anderen. Maar dat maakt niet dat hij de overtreding onmogelijk kon voorkomen."

De officier van justitie eiste een geldboete van 120 euro. De militaire kantonrechter vindt een voorwaardelijke geldboete genoeg. Hierbij is rekening gehouden met de taakstraf van 100 uur die eerder aan de militair is opgelegd voor andere strafbare feiten op dezelfde dag.

Kroon werd op die bewuste dag in maart aangesproken door agenten vanwege het wildplassen tegen een afzethek. Hij zou zich toen hebben omgedraaid en een zwaaiende beweging met zijn geslachtsdeel hebben gemaakt naar een vrouwelijke agent.

Kopstoot

Toen hij daarna wilde doorgaan met wildplassen werd Kroon in de boeien geslagen. Hij zou toen onder meer een kopstoot hebben uitgedeeld. Kroon heeft dat altijd ontkend. Volgens hem deden de boeien erg veel pijn en heeft hij alleen uit een reflex een beweging met zijn hoofd gemaakt.

Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor schennis van de eerbaarheid en mishandeling van agenten. Hij moest ook een schadevergoeding betalen. In december dient het hoger beroep in deze zaak, meldt Omroep Brabant.

Kroon is vanwege de incidenten meer dan een jaar geschorst geweest door Defensie.